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Жару выше +30 градусов, а также грозы и ливни прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 16 июля.
"В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильный ливневый дождь, град, утром местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +26…+31 градус. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров, при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду.
В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +26…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров.
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