Фото: avito.ru
Двухэтажный коттедж площадью 257 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Современный дом оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного проживания: видеонаблюдение, охранная сигнализация, центральные канализация и водоснабжение, дизайнерский ремонт, фреска, резная деревянная лестница на второй этаж авторской работы, встроенный пылесос", — отмечает автор объявления.
Имеется два гаража — летний на два авто и отапливаемый со входом в дом.
На первом этаже находятся: коридор, зал с камином из мрамора, просторная кухня, кладовая, туалет, котельная с выходом на задний двор и летнюю кухню. На первом этаже оборудован теплый пол.
На втором этаже: ванная комната, туалет, две спальные комнаты со встроенными гардеробными, рабочий кабинет, люк на чердак, балкон.
Летняя кухня расположена под одной крышей с домом, есть зона барбекю, большой холодный погреб.
Комментарии
архитектура помещения, дизайн мебели, качество ремонта - полный атас
цена продажи должна учитывать полный разбор всего и кап ремонт заново
фио дизайнера укажите - чтобы не попасть так же...