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Германии нужно перестать строить из себя авторитета и представлять Россию страной с низким уровнем морали. Такое заявление сделала репортер Die Welt Катрин Шпер, комментируя итоги чемпионата мира по футболу, пишет РИА Новости.
Журналистка отметила, что в последнее время СМИ Запада активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах РФ, в которых якобы виноват российский лидер Владимир Путин. "Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали "диктатора". Я считаю, в этом есть какое-то противоречие", — указывает журналистка.
Также Шпер отметила, что ее позабавила публикация коллеги, в которой он написал, что на мундиале россияне заново научились смеяться. "Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться", — иронизирует журналистка.
"Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?" — написала журналистка Die Welt, отметив, что в ожидании финала мундиаля в "прекрасной Москве" испытывает "абсолютно аполитичную радость".
Ранее главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что тон СМИ Запада в отношении РФ изменился благодаря ЧМ-2018.
Она отметила, что до открытия турнира их сообщения являлись "набором диких штампов", а в ходе мундиаля те же издания начали писать: "Мама дорогая, как же неожиданно, что, оказывается, полки [в магазинах] полные, в тюрьму не забрали, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг, и никто с меня его не сорвал".
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