Фото: twitter.com/rianru
Рядом с президентским дворцом в Хельсинки появилась "живая скульптура" главы Белого дома Дональда Трампа, которая требует деньги с туристов за фотографии. Об этом сообщает РИА Новости.
Золотая фигура в темных очках и с характерной прической сидит в 30 метрах от дворца, где 16 июля пройдут переговоры глав США и России - настоящего Трампа и Владимира Путина. Агентство отмечает, что вблизи видно, что на самом деле "скульптура" маленького роста, а на Трампа она похожа благодаря маске главы Белого дома.
Золотой "Трамп" пользуется популярностью у туристов из Китая. Когда кто-то делает снимок "живой статуи" или встает рядом с ней для фото, "Трамп" начинает нажимать левой рукой на игрушку-пищалку, вместе с этим показывая пальцем на коробку для монет. После того, как туристы кидают туда один или два евро, "Трамп" машет в камеру рукой или делает знак "победы". На вопросы артист не отвечает.
Напомним, 16 июля в Хельсинки пройдет первый российско-американский саммит. В Кремле отметили, что лидеры двух стран будут обсуждать перспективы развития отношений между Россией и Америкой, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
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