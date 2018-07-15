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Более трети (35%) участников опроса ВЦИОМ в финале ЧМ-2018 будут болеть за Хорватию. Еще почти столько же (31%) — за Францию, пишет ТАСС, ссылаясь на итоги исследования ВЦИОМ.
Уточняется, что при этом 41% респондентов уверены в победе Франции, и 39% считают, что выиграет Хорватия.
Напомним, финал ЧМ по футболу пройдет в воскресенье, 15 июля, в московских "Лужниках". Начало матча в 18:00 мск.
Более половины граждан РФ (61) намерены посмотреть финал мундиаля. Из них 58% будут следить за встречей дома, на работе или в гостях, 2% в баре или кафе, еще 1,2% в фан-зоне и на стадионе.
Опрос проводился 12 июля текущего года. В нем приняли участие 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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По данным ВЦИОМ, в финале чемпионата мира по футболу 136% россиян будут болеть за Владимира Владимировича Путина