Фото из открытых источников
Чемпионат мира по футболу, который впервые проходил в России, триумфально завершился в воскресенье, 15 июля. Это был настоящий спортивный праздник для миллионов почитателей футбола по всему миру.
Но главным украшением мундиаля стали не только красивые голы, финты и великолепные передачи, но и, конечно же, прекрасные девушки.
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После завершения ЧМ-2018 предлагаем вам подборку фотографий великолепных болельщиц.
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