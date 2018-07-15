Фото: myliusoda.lt
Беременная женщина погибла от удара молнии в дерево в городе Шахты Ростовской области. В результате инцидента пострадали еще четыре человека, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 14 июля. Пять человек во время грозы спрятались под деревом, однако в него ударила молния.
"Беременная женщина скончалась. Еще четыре человека пострадали", — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что в субботу в регионе наблюдались гром и молнии, местами шел сильный дождь.
Комментарии