Фото: vk.com/barneos22
Прорыв трубопровода произошел возле ТРЦ "Европа" в Барнауле. В результате проезжая часть и парковка оказались затоплены, пишут очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
В сообществе "Инцидент Барнаул" уточнили, что коммунальная авария произошла между торгово-развлекательным центром и автоцентром Mitsubishi днем в воскресенье, 15 июля. "Асфальт поврежден, вода льется на проезжую часть", — говорится в сообщении.
Очевидцы опубликовали фото и видео с места инцидента. На опубликованных кадрах видно, что в результате прорыва разлилось очень много воды.
Сообщается, что на место уже прибыла аварийная служба, а также ГИБДД.
Комментарии
Это аквапарк прорвало! Народу наверное переполнило в такую жару