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Данные о динамике цен на топливо в регионах Сибири за июнь текущего года опубликовал Новосибирскстат – в Алтайском крае горючее остается одним из самых дешевых в федеральном округе.
"Лидером по уровню цен на бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и газомоторное топливо является Республика Тыва, на дизельное топливо – Забайкальский край. Самые низкие цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 наблюдаются в Томской области, АИ-98 – в Республике Хакасия, дизельное топливо – в Алтайском крае, газовое моторное топливо – в Омской области", — информирует статистическое ведомство, комментируя ситуацию на топливном рынке в июне.
При этом, согласно информации Росстата, по состоянию на 9 июля средние цены на бензин в Барнауле (41,07 рубля за литр) являлись самыми низкими во всем Сибирском федеральном округе.
При этом, впрочем, стоит отметить и то, что размер средней заработной платы в Алтайском крае также является самым низким среди регионов Сибири.
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