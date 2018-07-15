Фото: rus.azattyq.org
Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович поблагодарила жителей России на русском языке во время перелета в Москву на финал чемпионата мира по футболу, где встретятся Хорватия и Франция. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию главы государства.
"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!" — цитирует агентство видеообращение Грабар-Китарович, записанное в салоне самолета.
В кабинете администрации хорватского лидера агентству сообщали, что Грабар-Китарович посетит финал мундиаля, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники". Сообщается, что 15 июля президент Хорватии вылетела в Москву коммерческой авиалинией. Финал турнира намечен на 18:00 по московскому времени.
Помощник главы РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил ранее, что глава государства встретится с лидерами двух стран, которые вышли в финал чемпионата мира — Грабар-Китарович и Эммануэлем Макроном.
Комментарии
Буду за Хорватию болеть.