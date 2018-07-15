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В РПЦ рассказали, откуда у патриарха Кирилла частный самолет

, ИА "Амител"
Представитель церкви считает, что полеты патриарха на регулярных рейсах также вызвали бы критику

Фото: e1.ru

В РПЦ объяснили происхождение частного самолета у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на котором он прибыл 13 июня в Екатеринбург. Пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков рассказала, что лайнер был предоставлен предпринимателями, которые оказывают услугу церкви, пишет Life.

Волков отметил, что на это не тратятся деньги церкви или конкретных епархий.

При этом священник отметил, что патриарху нужен частный самолет, поскольку он часто путешествует по сложным маршрутам, а летать регулярными рейсами в этих обстоятельствах было бы затруднительно.

Также Волков считает, что полеты Кирилла на регулярных рейсах вызвали бы критику. "Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, "показуха", — посетовал священник.

Он заверил, что РПЦ готова отвечать на вопросы о расходах, но данные о закупках публиковать не собирается.

Издание напоминает, что 14 июля в Екатеринбурге прошло заседание Священного синода РПЦ. Патриарх прибыл в город на частном самолете Embraer Legacy 600.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.07.2018 18:15
- гость -

Глава Хорватии летает обычным рейсом.

0  0
15.07.2018 18:59
гость

Мда... а Иисус путешествовал на осле...

0  0
15.07.2018 19:00
- гость -

Любят попы комфорт - а на ковре-самолете слабо?!

0  0
15.07.2018 19:33
- гость -

Ложь и лицемерие.

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