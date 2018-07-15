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Сотрудники МАСС Новосибирска спасли двоих подростков, которые плавали на бревне в акватории ГЭС, пишет портал "НДН.Инфо".
Инцидент произошел накануне, 14 июля. Во время патрулирования акватории ГЭС спасатели обнаружили двух школьников, плавающих на бревне. Сообщается, что подростки 2006 и 2007 годов рождения купались в Оби, забрались на дерево, и после этого их стало относить от берега.
Пришедшие им на помощь спасатели доставили детей на берег.
Отмечается, что в тот же день сотрудники МАСС выручали еще четверых человек, но не во всех случаях людей удалось спасти. Одного мужчину вытащили из воды, когда он начал тонуть рядом с Октябрьским мостом, еще одного вытащили на берег в акватории ГЭС. На реке Иня, рядом с улицей Марата на воде пропал третий мужчина, его до сих пор не нашли. Также еще одна трагедия произошла рядом с гостиницей "Ривер Парк". Мужчину затянуло под баржу, его не нашли.
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