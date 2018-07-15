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Дожди, грозы, град и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 16 июля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, на протяжении всех суток в отдельных районах края пройдут дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, а также град. Утром местами в регионе ожидается туман. Температура воздуха составит ночью от 13 до 18 градусов тепла, а днем — от 26 до 31 градуса выше нуля.
В Барнауле дождь и гроза возможны в начале ночи, температура составит +16...+18 градусов. Днем будет без осадков, за окном от 26 до 28 градусов тепла.
Ветер ночью будет дуть северо-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы от 15 метров в секунду в Барнауле до 17-22 метров в крае. Днем скорость ветра увеличится до 6-11 м/с, ожидаются порывы до 16 метров в столице региона, по краю при грозах произойдет шквалистое усиление до 22 м/с.
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