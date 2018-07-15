Фото: facebook.com/sid.dmitry
Неизвестные испортили уже второе граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Снимок испорченного изображения опубликовал один из пользователей Facebook, пишет Life.
Вандалы написали на рисунке: "Почему мундиаль в гомофобной стране?" Неизвестные оставили подпись: "xEBEx". По данным "Пятого канала", такое прозвище использует известный петербургский транссексуал, однако его причастность к порче граффити не доказана.
Издание напоминает, что новое изображение с Черчесовым появилось пять дней назад. Ранее на том же месте был нарисован другой портрет тренера национальной команды, который показывал пальцами латинскую L. Некоторое время спустя граффити испортили вандалы: они "отрезали" палец на портрете.
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