Фото: vk.com/barneos22
"Росводоканал Барнаул" устраняет повреждение на водопроводе диаметром 500 мм на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Об этом пишет пресс-служба организации.
Уточняется, что авария произошла на водопроводе по адресу: Павловский тракт, 251в около 13:40 воскресенья, 15 июля. После звонка о потопе от очевидцев на место оперативно прибыли бригады водоканалы.
Специалисты уже локализовали место повреждения и прекратили выход воды. Кроме этого им удалось восстановить водоснабжение жилых домов, попавших в зону пониженного давления на время локализации повреждения: дома на улицах Ускова, Сиреневой и Власихинской.
"Ведутся работы по устранению повреждения", — уточняется в сообщении.
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