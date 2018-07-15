Фото: Алтайтурцентр
Добровольцы в рамках акции "Чистые реки Алтая" собрали "КамАЗ" мусора на берегу Оби в Барнауле. Об этом пишет паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте", ссылаясь на Алтайтурцентр.
Отмечается, что экоакция прошла в субботу, 14 июля, за новым мостом. В ней поучаствовали 70 человек — волонтеры и жители города. Они собрали 120 мешков мусора.
За участие в акции добровольцы получили призовые купоны, которые затем они обменяли на подарки партнеров проекта.
Сообщается, что экоакция "Чистые реки Алтая" реализуется с 1 сентября прошлого года по 30 октября текущего года.
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