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В России средний показатель активного долголетия или "серебряного возраста" после выхода на пенсию равен 22 годам. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале, пишет РБК.
"В среднем женщины — около 26, мужчины — около 17", — уточнил министр. При этом Силуанов отметил, что в последнее время данный показатель увеличивается.
Глава Минфина выразил надежду, что период активного долголетия сохранится после завершения пенсионной реформы в 2034 году. Он отметил, что это возможно при условии, если продолжительность и качество жизни россиян повысятся.
В связи с этим министр назвал основные задачи правительства: увеличить продолжительность жизни людей до более чем 80 лет и принять необходимые меры в области здравоохранения, качества жизни.
По словам чиновника, также необходимы меры в экономической области, так как "будет расти экономика, будет больше возможностей у наших граждан иметь достойное качество жизни".
Напомним, в середине июня кабмин внес в Думу законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 для мужчин и до 63 для женщин. Сейчас этот показатель равен 60 и 55 годам соответственно.
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