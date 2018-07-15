Фото: kremlin.ru
В Кремле прошла церемония передачи Катару полномочий на проведение ЧМ по футболу в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.
В торжественном мероприятии участвовали российский лидер Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, а также глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
На церемонии Путин передал гостю из Катара футбольный мяч, которым будут играть участники финала ЧМ-2018 — сборные Франции и Хорватии.
Российский лидер отметил, что страна гордится проведением мундиаля.
"Мы и сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира", — цитирует агентство слова президента.
Также он выразил уверенность в том, что Дохе сможет провести турнир на таком же высоком уровне. Путин добавил, что Россия готова поделиться с друзьями в Катаре опытом, который появился у страны при проведении мундиаля.
Путин подчеркнул, что будет сделано всё для того, чтобы "футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию — объединять людей".
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