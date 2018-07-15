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Ученые назвали пятерку продуктов, которые позволяют эффективно сжигать жир, улучшать лимфоток и обмен веществ. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.
Отмечается, что в первую очередь люди с избыточным весом должны включить в рацион артишоки. Данный продукт богат пищевыми волокнами и антиоксидантами, он активирует выработку желчи и нормализует холестерин, а также является отличным мочегонным и противоотечным средством.
Кроме этого, ученые советуют обратить внимание на грейпфрут. Этот низкокалорийный фрукт предотвращает переедание и нормализует сахар в крови.
Молочная сыворотка, по словам специалистов, помогает увеличить мышечную массу и разогнать метаболизм, зеленый чай — оздоровить печень, а кайенский перец — очистить артерии и простимулировать кровообращение.
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