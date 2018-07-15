Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. В первый раз французской сборной удалось это сделать в 1998 году на домашнем чемпионате.
Сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года в России. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Французы одержали победу благодаря автоголу Марио Манджукича (18-я минута), пенальти Антуана Гризманна (38-я), и голам Поля Погба (59-я) и Килиана Мбаппе (65-я).
У хорватов отличился Иван Перишич (28-я) и Марио Манджукич (69-я).
На чемпионате мира 2006 года сборная Франции дошла до финала, где по пенальти уступила итальянцам. Для сборной Хорватии выступление в России стало лучшим в истории. В 1998 году хорваты стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России. Было сыграно 64 матча на 12 стадионах в 11 городах.
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