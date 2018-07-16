Рussу Riоt попытались сорвать финал ЧМ-2018

Несколько участниц феминистской группы Pussy Riot попытались сорвать финал ЧМ-2018 с помощью своей политической акции, пишет "24СМИ".
Во втором тайме матча сборных Хорватии и Франции в ход игры внезапно вмешались посторонние люди в полицейской форме. Четыре человека выбежали прямо на поле.
Камера Первого канала показала в прямом эфире, что одним из нарушителей явно была девушка. Затем зрителям стали показывать повторы удачных моментов, пока охрана разбиралась с ситуацией. Служба безопасности достаточно быстро увела посторонних с поля.
Позже группа Pussy Riot в своем Facebook взяла на себя ответственность за этот инцидент. В частности, забег в полицейской форме был проведен под лозунгом "Милиционер вступает в игру". Акция была приурочена к 11-й годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова, который, по мнению Pussy Riot, создал в русской культуре образ "милиционера — носителя небесной государственности".
Pussy Riot потребовали освободить всех политзаключенных, прекратить уголовное преследование за активность в соцсетях и на уличных митингах, а также допустить в России "политическую конкуренцию".
Матч финала ЧМ-2018 завершился поражением сборной Хорватии от футболистов Франции со счетом 4:2.
Комментарии
Т.е. служба безопасности может ментов крутить?))))
не стоят обсуждения и даже упоминания. Стыдно СМИ пиарить подобных существ.
пофик на дурочек
Лукоголовым на все пофиг, лишь бы по телеку развлекуху не прерывали. Посыл лукоголовыми остался не понят.
Поступить на службу в полицию , ради 3х минутной акции на поле, это конечно СИЛЬНО. Со службы уволят теперь дурочек.
16.07.2018 09:45
- гость -
Рussустрадалец, ты плохо страдаешь.
И активисток этих, и полицейского, который вёл их допрос (видео есть в сети) надо привлекать к уголовной ответственности.
Прикольно, я весь матч смотрел, а этого не заметил. На какой минуте? Наверное еще было 2:1, потому что хорваты торопятся выкинуть дурочек, надеются сравнять
С их налогов финансируют не науку, образование или культуру, а армию и полицию. Им повышают пенсионный возраст, не трогая возраст выхода на пенсию силовиков. Терпите дальше, терпилы.