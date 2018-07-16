В Барнауле ребенок играл на площадке (в городке) и провалился под игровую конструкцию с прогнившим деревянным покрытием, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как отмечается, произошло это по адресу: ул. Шукшина,15 (он же Исакова, 247). "На детской площадке полный ужас, она похожа на кошмар для детей", — говорят очевидцы.
"Здесь нет совершенно никаких качелей и благоустроенного детского двора. Стоит подобие спорткомплекса, торчит арматура снизу. Ребенок упал и ушиб голову, появилась огромная шишка. На этой площадке была куча травм у многих детей. Переломы и ушибы разной степени тяжести. Прошу заострить внимание на нашей проблеме", — пишет автор сообщения.
Комментарии
Ок, завтра демонтируем
да там и цепи не по стандарту. можно запросто палец засунуть. сегодня к вечеру демонтируем.
Не демонтировать нужно, а своевременно ремонтировать и обслуживать для безопасности детей