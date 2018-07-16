В Барнауле вечером 15 июля в районе пересечения улиц Малахова и Гридасова сбили двух человек на пешеходном переходе, один из которых погиб, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, пешеходами были два мальчика-подростка. "Два мальчишки 14 и 18 лет, 14-летний погиб", — пишут в соцсетях.
Как уточняют в паблике "Инцидент Барнаул", происшествие случилось рядом с домом по адресу: Малахова,138. Один из пострадавших был в крайне тяжелом состоянии — он скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего увезли в городскую больницу №1, у него ушибы, подозрение на СГМ и перелом ноги.
Комментарии
О водителе ни слова, а хотелось знать кто эта сволочь
А почему 14-летний без родителей? Явно позже 22.00 дело было.
Мужик сидел возле труппа несколько часов.
происшествие случилось рядом с домом по адресу: Малахова,138.
на пешеходнике или "рядом" метрах в 50-ти?
пока не будут садить за эти дтп как за убийство все будет продолжаться ((
Как имя и фамилия погибшего мальчика?
Думать не мешает всем участникам дорожного движения, вину с водилы не снимаю, но и пешеходам мозг включать на проезжей части надо (даже на пешеходнике)...
пока не будут садить за эти дтп как за убийство все будет продолжаться ((
Почему-то все знают, что водитель должен пропустить пешехода, но никто не знает, что пешеход должен убедиться в безопасности своего перехода через проезжую часть.
Поэтому и давить будут, пока существуют такие бараны-пешеходы
сбили двух человек на пешеходном переходе
Ясно же написано "на пешеходном переходе". Если заранее снизить скорость, а там, если не ошибаюсь, знак 20, то не только барана-пешехода, но и даже барана сбить может только баран. А в условиях темноты даже без знака надо снижать скорость