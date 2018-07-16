Более 800 тысяч иностранных болельщиков посетили Россию в рамках чемпионата мира по футболу, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи.
Гости подняли выручку ресторанов на 16% и на 54% — доходы от продажи сувениров. Самым популярным подарком у туристов стала продукция с символикой ЧМ-2018, а также матрешки и кокошники.
В российских барах фанаты в основном выбирали алкогольные и слабоалкогольные напитки, салаты и комплексные обеды. В гостиницах иностранцы предпочитали одноместные номера.
По предварительным данным Минкомсвязи, всего футбольные болельщики заказали более 1,8 млн FAN ID, из них на россиян пришлось 980 тысяч. Из иностранных болельщиков в тройке лидеров — китайцы (67 тысяч паспортов болельщика), американцы (52 тысячи) и мексиканцы (44 тысячи).
15 июля ЧМ завершился победой сборной Франции. В финале французы встретились со сборной Хорватии и обыграли ее со счетом 4:2.
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