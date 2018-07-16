Фото и видео: vk.com/barneos22
Междугородний автобус загорелся в Павловском районе вечером в воскресенье, 15 июля.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 18:55. Ликвидировать возгорание удалось в 19:13.
"На тушение пожара, произошедшего в автобусе в Павловском районе, привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.
В паблике Barnaul 22 уточняют, что ЧП произошло в районе поселка Прутской. Загорелся автобус Барнаул-Завьялово. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.
Комментарии
Господа журналисты! Правильно писать междугороднЫй автобус.
Господин грамотей, к словарям обратитесь, прежде чем что-то писать