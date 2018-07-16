Возбуждены дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot

Административные дела возбуждены в отношении четырех участников Pussy Riot, выбежавших на поле стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира 2018 года, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе МВД заявили, что правонарушения рассматриваются по статьям о незаконном ношении форменной одежды и о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Каждому из участников грозит до 10 тысяч рублей штрафа и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от шести месяцев до трех лет.
В интернете появилось видео допроса участников Pussy Riot. На записи видно, как сотрудник полиции на повышенных тонах разговаривает с задержанными.
Он спрашивал их, где они достали полицейскую форму и понимают ли они, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны Международной федерации футбола.
"Ты, тварь, кто такая?" — обратился полицейский к задержанной.
В заключение полицейский сказал, что иногда жалеет о том, что "сейчас не 37-й год". Данный период времени известен своими репрессиями — застенки, пытки и расстрел, а если не расстрел, то ГУЛАГ.
Комментарии
Кто писал этот бред?
Каждому из участников грозит до 10 тысяч рублей штрафа и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от шести месяцев до трех лет
Смешно, они только билеты минимум по 20 тысяч купили, а им 10 тысячами штрафа угрожают. Вот они ржут над такими санкциями
понимают ли они, что за их выходку на Россию будут наложены штрафные санкции со стороны Международной федерации футбола.
пусть оплачивают пуськи вот этот штраф тоже, он то наверное в евро будет
16.07.2018 10:19 Вот именно. Этого и не было вовсе. Кто придумал? Никто не выбегал!!! Я и Filin подтверждаем!!!
Для некоторых 37-й и не заканчивался
Я солидарен с этим полицейским.
16.07.2018 11:22
- гость -
Мы рады что ты будешь солидарен, когда всю твою семью пересадят как в 37м. Хорошо что остались такие самоотверженные люди.
16.07.2018 11:35
- гость -
ха-ха, самотверженные))) идиоты это, сажать на долго за позор своей страны. У России итак хватает врагов, еще и изнутри вонючки лезут.
везде предатели. явно кто-то выложил видео с этими словами, заработав денег
а вообще попробовали бы они такое сделать в Украине, не 37 год, но было бы весело
Штрафануть на десяток тысяч ойро, чтобы впрель не повадно было
Написали же, по закону штраф 10 тысяч рублей. Они только билеты себе за 20 тысяч купили, а то и дороже