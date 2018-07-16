Фото: Instagram
Один из самых популярных ведущих страны — Александр Ревва — выступил в алтайском городе-курорте Яровое, где помог установить рекорд по лежанию "звездочкой" на воде. Еще одной звездой, выступившей в Яровом, стала певица Слава. Смотрите лучшие фотографии в обзоре Instagram.
Комментарии
Устроили кидалово, люди по 3к, отдали за билет на концерт который должен был длится 1.5 часа, а в итоге 30 минут длился. Пишите уже факты, а то все как всегда красиво. Тоже мне звезды.
народные артисты !!!