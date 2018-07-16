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Силуанов припугнул россиян снижением пенсий в случае отказа от реформы

, ИА "Амител"
Он также рассказал, что после выхода на пенсию россияне живут еще 22 года

Фото: inter-post.net

Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале заявил, что на сегодняшний день российская пенсия составляет 33% по отношению к получаемой ранее зарплате.

Силуанов подчеркнул, что "по всем канонам международных организаций это порядка 40%". Если же не менять пенсионную систему, то сегодняшние 33% через двенадцать лет понизятся до 20%, заявил министр.

Другими словами, если изменения пенсионного законодательства не будут приняты, то размер пенсии по старости снизится. Это связано с тем, что к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться один работающий россиянин, уточнил Силуанов.

В эфире программы министр также рассказал, что в России средний показатель активного долголетия или "серебряного возраста" после выхода на пенсию равен 22 годам.

Также он сообщил об увеличении пособия по безработице для тех, кто лишился работы за несколько лет до выхода на пенсию. Кроме того, российское правительство намерено разработать программы для профессиональной переподготовки россиян предпенсионного возраста.

Ранее Силуанов заявлял, что в 2019 году размер пенсии вырастет в среднем на тысячу рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.07.2018 11:36
Гость

Мне знакомый рассказали, кто работает в госорганах им запретили даже дома на эту тему разговаривать под страхом увольнения.

0  0
16.07.2018 11:39
- гость -

к Улюкаеву его

0  0
16.07.2018 11:44
- гость -

а может силовикам, судьям, депутатам просто пенсию урезать и сделать как у всех?

0  0
16.07.2018 11:48
- гость -

Другими словами , то что мы отчисляем всю жизнь себе на пенсию идет не нам, а сегодняшним пенсионерам, а нам платить станет некому, потому что правительство не заботилось о рождаемости последние 25 лет.
Либо все идет на огромное содержание армии чиновников и министров.

0  0
16.07.2018 11:48
гость

22 года плюсанул. Теперь мужики уже до 82 лет живу после выхода на пенсию в 60 лет. Силуанов министр чего - сказочного развития?

0  0
16.07.2018 11:51
- гость -

Ниче ниче, терпите как привыкли.

0  0
16.07.2018 11:55
- гость -

заявил, что на сегодняшний день российская пенсия составляет 33% по отношению к получаемой ранее зарплате.

а у госслужащих и депутатов при выработке стажа до 75%... ))

0  0
16.07.2018 11:58
- гость -

Это связано с тем, что к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться один работающий россиянин, уточнил Силуанов.

а как-же непрерывный рост производительности труда
ну и если и далее будут разрушать промышленность - то и одного работающего не будет - будут все служащие ))

0  0
16.07.2018 12:00
- гость -

Пускай роботы работают и платят в пенсионный фонд.

0  0
16.07.2018 12:05
- гость -

16.07.2018 11:58
- гость -
Пускай роботы работают и платят в пенсионный фонд.

роботы в пфр платить не будут - под это дело сейчас вводят индивидуальный пенсионный капитал
предлагают в очередной раз сыграть с государством в три наперстка ))

0  0
16.07.2018 12:06
- гость -

Надо Смерш возродить и отдать туда Кудрина, Силуанова, Чубайса и других виновных в развале Страны.

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