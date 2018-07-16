Фото: tv-gubernia.ru
Пожар произошел в многоквартирном доме на территории Железнодорожного района Барнаула в ночь на понедельник, 16 июля.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 00:20. Ликвидировать пожар удалось до прибытия сотрудников МЧС.
"На тушение пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в Железнодоpожном районе города Барнаула, привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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