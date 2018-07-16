Фото: Александра Черданцева
Более 47 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство участка дороги в 1,5 км в поселке Октябрьский Зонального района. Дорога строится к местному сельскохозяйственному предприятию ООО "Октябрьское".
"Мы уже сделали основание земляного полотна дороги. Начинаем отсыпать щебеночно-песчаную смесь. При проектировании объекта учтены не только пожелания животноводов, но и местных жителей. В близлежащих домах за счёт средств проекта установили 18 новых пластиковых окон, чтобы защитить жителей от строительного шума и пыли", — прокомментировал начальник "Юго-Восточного ДСУ" (генподрядчик) Максим Стёпин.
Весь новый участок дороги шириной 8 метров будет освещен, будут тротуары по 1,5 метра, к домам жителей обустроят съезды.
Дорога будет выполнена по всем нормам, и она рассчитана на то, что по ней будет ходить тяжёлая техника, а на агропредприятии такой много, уточнил Максим Стёпин. Для отвода воды уже установили четыре железобетонные трубы.
Гарантия на дорогу 5 лет.
Работы должны быть завершены к 1 октября, но подрядчик намерен сдать объект в конце августа.
Агроном ООО "Октябрьское" Александр Скрипкин рассказал, что предприятие выращивает зерновые и занимается животноводством, работает около 300 человек.
"Для нас это дорога жизни. Мы по ней доставляем семена в поле, возим зерно с полей, перевозим корма на животноводческий комплекс", — сказал он.
Дорога строится не только для предприятия, ею активно пользуются и местные жители. Она здесь была и раньше. Но то была сельская, неасфальтированная дорога, вне всяких нормативов.
Средства выделены из федерального бюджета по программе поддержки сельхозтоваропроизводителей. По этой же программе "Юго-Восточное ДСУ" строит в 2018 году еще два участка: подъезд к животноводческой ферме СПК (колхоз) "Предгорный" в Красногорском районе", подъезд к поселку Тосток в Солтонском районе. Общая сумма на все объекты — 120 млн рублей.
Комментарии
видно у руководства ооо в администрации хорошие лобисты сидят
Не в смоленском а в Солтонском районе село Тосток