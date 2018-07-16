Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в программе "Познер", что правительство не планировало объявлять о пенсионной реформе в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня.
Силуанов рассказал, что о внесении изменений в пенсионное законодательство власти намеревались сообщить еще раньше, и совпадение двух событий было случайным.
"Вы знаете, я тоже в прессе слышу такие утверждения, что это специально было подгадано. Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше", — сообщил Силуанов.
"То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение", — добавил министр.
Основой для инициативы о повышении пенсионного возраста, как рассказал Силуанов, стали долгосрочные прогнозы по демографической ситуации и по уровню пенсий.
"Мы видим, что без изменений, без донастройки пенсионной системы это будет не тот уровень, на который мы рассчитывали, который является достойным для человека, который проработал всю жизнь и вышел на пенсию", — заявил министр.
По его словам, к концу 2024 года средняя пенсия вырастет с 14 тыс. 414 руб. до 20 тыс. руб.
"Это значительно более высокие темпы, чем могли бы быть и чем были в предыдущий год", — подчеркнул Силуанов.
Комментарии
Ой верим! конечно верим !Все случайно!
лучше бы промолчал...
далее по пословице ))
По его словам, к концу 2024 года средняя пенсия вырастет с 14 тыс. 414 руб. до 20 тыс. руб.
а как-же обещание топилина по прибавке к пенсии по косарю в месяц...
откуда 14400?
родители стаж имеют 35 лет, пенсия 13700, 13850
Смешно ему аж до слез.
По его словам, к концу 2024 года средняя пенсия вырастет с 14 тыс. 414 руб. до 20 тыс. руб.
а как-же обещание топилина по прибавке к пенсии по косарю в месяц...
В 2019 + 1тр,
2020 еще + 1тр
....
2024 + 6 тр. (от 14414 р.), итого 20тр.
16.07.2018 12:19
- гость -
В 2019 + 1тр,
2020 еще + 1тр
жертва егэ?
насколько я знаю в году 12 месяцев
за 2019 14414+1000*12=26414
...
до 2024 г надеюсь сможешь сам подсчитать ))
Почти верим
Чем слушаете то. По русски вроде было сказано, что в 2019г каждый месяц по 1000р выплатят, а пенсия как была так и останется на уровне начала 2019г, ну плюс ежегодное увеличение на процент инфляции (400-500р). Размечтались....
Было жалко Познера)))) Каких дебилов приходится интервьюировать)))
16.07.2018 12:48
- гость -
Это вы жертва егэ.
"насколько я знаю в году 12 месяцев
за 2019 14414+1000*12=26414"
Это что за расчет? Вообще то, 14414 это не доход за год. Это среднемесячная пенсия. Тот человек, которому вы ответили, все правильно подсчитал.
16.07.2018 14:12
ГостьЯ
Тот человек, которому вы ответили, все правильно подсчитал.
СТОП, давайте таки определимся, в результате повышения пенсионного возраста на 5 (8) лет пенсия будет повышаться на 1000 рублей ежемесячно, или на 46 рублей ежемесячно...