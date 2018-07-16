Собчак похвасталась кольцом за 50 миллионов рублей

Ксения Собчак в своем Instagram опубликовала фото, сделанное во время гала-концерта звезд мировой оперы в Большом театре.
"Фото "Рука театралки", — подписала Собчак снимок. В кадре запечатлены билеты на мероприятие в руках у Ксении. На пальце красуется большое кольцо с огромным синим камнем.
Оказалось, что камень очень редкий, сообщает LIFE. Название камня — турмалин Параиба. Цена украшения Собчак начинается от 50 млн рублей — за эту цену можно приобрести хорошую квартиру в центре Москвы.
Турмалин Параиба — это самая дорогая разновидность турмалина. Из-за своей редкости и красоты лучшие экземпляры по стоимости могут конкурировать с бриллиантами. Свое название этот турмалин получил в честь бразильского штата Параиба, где первые находки турмалинов Параиба были сделаны не так давно — лишь в 1988 году.
Комментарии
Кольцо за 50 млн рублей, офигеть. Я понял, что если она 1,5 % голосов набрала, то потраченные на выборы деньги ей возвращаются. Вот она кольцо и купила
С такими кольцами она бы позаботилась о пенсионерах
А могла бы спасти 20-30 детских жизней, которым требуется дорогостоящее лечение...
Могла бы...