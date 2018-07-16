Фото: tkgorod.ru
Тело мужчины, который, предположительно, является уроженцем Алтайского края, обнаружено в Ленинградской области — на голове мужчины был черный полиэтиленовый пакет, сообщает 47news.
Труп в поселке имени Морозова 14 июля обнаружила женщина, выгуливавшая собаку. Она сообщила правоохранителям о том, что между местным стадионом и полем лежит тело мужчины.
По данным СМИ, рядом с мужчиной находился рюкзак, а в нагрудном кармане лежали паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС и свидетельство о расторжении брака.
По предварительной информации, погибший — 53-летний уроженец Алтайского края, который в последнее время проживал в поселке Шушары.
В данный момент устанавливается причина смерти мужчины.
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