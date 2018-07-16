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Организация движения транспорта меняется с понедельника, 16 июля, на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова в центре Барнаула, сообщает пресс-служба городской администрации.
"На пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова (при движении от улицы Льва Толстого) будут установлены дорожные знаки "Движение прямо или направо", — уточняют в мэрии.
Данная мера предпринимается в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, добавляют городские власти.
В связи с нововведениями участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка и призывают соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
разворот к старому базару могли бы и оставить
Теперь всех на Гоголя отправят, которая и так мягко говоря загружена. Кому на Ползунова разворот помешал?
вчера сюрприз получился с этими знаками. ехал по комсомольскому, повернул на толстого, чтобы потом налево на горькова. а там теперь знак прямо и направо. поехал прямо. выехал на ленинский, повернул направо. а там эти знаки. пришлось еще на один перекресток выше подняться, чтобы развернуться в сторону речного
Гении безопасности и организации движения) но все таки должен же быть хоть один алекватный довод. Сейчас левый ряд по Ленинскому на Гоголя будет стоять и чтобы развернуться нужно будет несколько фаз светофора пропустить
И еще интересно было бы статистику посмотреть сколько аварий было на Ползунова и сколько на Гоголя. И через пару месяцев как она измениться