Как угодить большой группе людей, привыкших к индивидуальному подходу? Удачная география (обязательно — центр города), просторные площади, высокие потолки, консьерж, подземная парковка и большая закрытая придомовая территория – это только часть базовых обязательных требований к многоквартирному жилью бизнес-класса. Как оказалось, этого недостаточно, и застройщик дома на Партизанской, 76 в Барнауле решил воплотить все наиболее актуальные решения в одном объекте: звукоизоляция, конструктивный алюминий в остеклении, керамический кирпич, "Сибит" и монолитный каркас. Что они дают?

1-й элемент – монолитный каркас.

Здания на основе монолитного железобетонного каркаса строятся с начала прошлого столетия, и их надежность неоднократно подтверждалась во время землетрясений в Японии, некоторых штатах США, странах Европы. В России монолитный каркас долгое время применялся только для зданий общественного назначения, включая торговые центры. Полная свобода архитектурно-планировочных решений – одно из тех преимуществ монолитного каркаса, которое сегодня особенно ценится и в жилье: благодаря такой технологии дома не похожи на скучные серые коробки: в природе, как известно, прямой угол встречается крайне редко, поэтому для внутреннего пространства жилища наиболее комфортно сочетание строгих и сглаженных "природных" линий. Таких, как в квартирах на Партизанской, 76.

Прочность, сейсмоустойчивость, долговечность, безопасность и свобода архитектурно-планировочных решений – основные преимущества жилья на основе монолитного каркаса.

2-й элемент – газоблок автоклавного твердения.

Этот материал отвечает за конструктивную прочность наружных стен и повышенную теплоэнергоэффективность. Наиболее известная в Сибири марка автоклавного газобетонного блока с идеальной геометрией – "Сибит", который давно используется как в малоэтажном строительстве, так и при возведении многоквартирных домов. По всем существующим ГОСТам и СНиПам, толщина наружных стен из "Сибита" марки D-500 должна составлять не менее 40 см, но в случае с Партизанской, 76 заложено сразу 60 см. По уровню сопротивления теплопотерям такая толщина соответствует 1,35 м обычной кирпичной стены. Это означает, что защита от холода зимой, равно как и от зноя летом, в таком доме будет выше установленных нормативов.

Впрочем, "Сибит" удобен не столько своими теплотехническими характеристиками, сколько геометрией, позволяющей полностью отказаться от дополнительных отделочных штукатурных работ: такую стену достаточно зашпатлевать либо сразу по грунтовке наносить финишное декоративное покрытие.

3-й элемент — керамический облицовочный кирпич.

Керамика – вечна. Именно ее чаще всего находят при раскопках древних городищ, а дома из керамического кирпича стоят столетиями. Фасад из облицовочного керамического кирпича не нуждается в ремонте (подкрашивании, замене штукатурного слоя) и потому избавляет собственников от необходимости в будущем тратить средства и нервы на ремонт наружных стен. Постройки из облицовочного кирпича долговечны, это подтверждают исторические здания в центре города, например, здание по проспекту Ленина, 14 — магазин "Красный", который построен более 100 лет назад.

4-й элемент – конструктивный алюминий в остеклении.

Почему при возведении торговых центров строители и проектировщики отказываются от панорамного остекления при помощи ПВХ-профиля (пластиковых окон)? Все просто: окна из ПВХ идеальны для небольших квартир и вполне приемлемы даже для маленьких балкончиков. Но при остеклении лоджии придется либо отказаться от "пластика" в пользу алюминия, либо смириться с тем, что от таких окон всегда будет отдавать холодом. Все дело в том, что ПВХ очень чувствителен к перепадам температур: рассчитанное линейное термическое расширение такого профиля достигает 7,6 мм на метр. При маленьких окнах такой коэффициент линейного расширения пластикового профиля никакой роли не играет, но когда речь идет о просторных панорамных лоджиях, да еще и с возможностью организации зимнего сада или присоединения к основной площади – обилие ненужных зазоров с нежелательным "микропроветриванием" гарантировано. Поэтому застройщик разработал и использует в строительстве уникальные алюминиевые конструкции. Створки из "теплого" профиля монтируются во все вертикальные фасадные системы. Конструкция позволяет выполнять поворот витража на любой угол от 900 до 2700. Толщина конструкции — 74 мм. Все остекление запроектировано только с использованием конструктивного алюминия на лоджиях, что позволяет воплотить в жизнь мечту многих — зимний сад теперь можно сделать в городской квартире.

5-й элемент – шумоизоляция.

Со слов риелторов, вопрос о шумоизоляции при осмотре квартиры сегодня задается едва ли не чаще, чем о состоянии сантехники. Почему? Да потому что прошли времена всеобщей коммуналки, когда, возвращаясь из общества в квартиру, мы оставались в обществе. Мы знали привычки и болезни всех соседей, общались друг с другом через розетку, били шваброй в потолок, стучали по батарее, усмиряя "алкоголиков" с пятого этажа или "воюющих супругов" со второго. Тогда это считалось нормальным, но сегодня в своей квартире мы хотим чувствовать себя как в "подводной лодке", изолированной от внешнего мира. Хотим, но получается это не у всех, поскольку все действующие строительные нормы по шумоизоляции формировались как раз во времена всеобщей коммуналки. Именно поэтому даже в кирпичных домах соседей сверху и сбоку все еще хорошо слышно, особенно в случаях, когда капитальная стена не идет по границе квартир.

"Удвоить толщину межквартирных стен из шумоизоляционной марки "Сибита" с 20 до 40 см", — так решили застройщики дома на Партизанской, 76. А в стяжку заложили сразу сантиметровый слой специального вибро-шумоизоляционного материала – изолон. При толщине перекрытия 25 см и стяжки 8 см такая шумозащита гарантирует возможность громко поболеть за сборную любой страны, не мешая соседям. Добавьте к этому такие конструктивные решения, как отсутствие общих стен между квартирами и лифтовой шахтой, плюс невозможность распространения звуков через оборудованную вытяжкой приточно-вытяжную вентиляцию – и вы получаете тот базовый набор шумоизоляции, который предлагается в каждой из квартир дома на Партизанской, 76. А заполненные инертным газом стеклопакеты с дополнительным эффектом шумозащиты завершают образ той самой "подводной лодки", в которую хочется попасть, возвращаясь домой. Впрочем, при желании и этот базовый набор звукозащиты можно усилить до уровня студии звукозаписи или домашнего кинотеатра с возможностью проведения дискотек.

Вот и получается, что наиболее важные элементы комфортной жизни воплощены в одном проекте – многоквартирный жилой дом бизнес-класса строит ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Успейте приобрести квартиру, о которой вы давно мечтали.

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