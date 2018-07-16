Фото: novostiprosto.ru
Улицу Балтийскую в Барнауле частично перекроют с 18 июля до 1 августа в связи с проведением работ по прокладке сети канализации, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Перекрытие будет организовано на участках от улицы Шумакова до здания №34 и от здания №34 до дома №39. Работы планируется завершить к вечеру 1 августа.
В связи с ограничением движения по Балтийской изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.
- Автобусы №17 будут ходить так: ... ул.Попова – ул.Балтийская – ул.Шумакова – Северный Власихинский проезд – ул.Лазурная –ул.Власихинская – ул.Шумакова; в обратном направлении: ул.Шумакова – ул.Балтийская – ул.Попова, далее – по маршруту;
- Движение автобусного маршрута №75 будет организовано по следующей схеме: ул.Лазурная – ул.Балтийская – ул.Малахова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ...ул.Власихинская – ул.Малахова – ул.Балтийская – ул.Лазурная;
- Движение автобусных маршрутов №51, №80 в прямом и обратном направлении будет организовано по следующей схеме: ...ул.Балтийская – ул.Шумакова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Малахова, далее – по маршрутам;
- Движение автобусного маршрута №47 будет организовано по следующей схеме: ул.Лазурная – проезд Северный Власихинский – ул.Шумакова – ул.Балтийская, далее – по маршруту; в обратном направлении: ... ул.Балтийская – ул.Шумакова – проезд Северный Власихинский – ул.Лазурная;
- Движение автобусных маршрутов №119, №126 в прямом и обратном направлении будет организовано по следующей схеме: ул.Балтийская – ул.Шумакова – ул.Власихинская, далее – по маршрутам;
- Движение троллейбусного маршрута №7 в прямом и обратном направлении будет организовано по следующей схеме: ...ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ‑Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – ост. "Барнаульский зоопарк".
Комментарии
прикрепите пжста карту из Дуль Гиса с закрытым участком
Шумакова до здания №34 и от здания №34 до дома №39
кручу верчу запутать хочу
шумакова 34 НЕТ ТАКОГО возможно балтийская? 34 где типа рынка нового строят
в общем перекрыв этот перекресток будет полный коллапс
отремонтировали, теперь можно и перекопать