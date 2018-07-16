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Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству больных онкологией

, ИА "Амител"
Всего в России за год было выявлено 617 тысяч новообразований

Фото: правительство Алтайского края

Количество впервые выявленных злокачественных новообразований в 2017 году в России достигло 617 тысяч, что на 17 тысяч больше, чем год назад. Об этом говорится в ежегодном статистическом сборнике Минздрава РФ.

 Согласно данным, Алтайский край с показателем 12 228 выявленных новообразований делит второе место по округу с Новосибирской областью (12,8 тыс.). Причем в Алтайском крае медицинскими организациями было зафиксировано почти на 600 случаев болезни больше, чем за аналогичный период 2016 года. Лидером же в Сибири стал Красноярский край (13 тысяч случаев). В целом в Сибири было выявлено 85 тысяч случаев онкологической аномалии. Больше только в Приволжском федеральном округе и Центральном.

Согласно официальным данным, за шесть месяцев текущего года в Алтайском крае от злокачественных новообразований умерло 2  483 человека, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также онкологам удалось добиться значительного – на 11% – сокращения смертности населения в трудоспособном возрасте.

Наиболее опасными патологиями в структуре смертности остаются внутренние локализации — около 80% от всех случаев. Это, прежде всего, органы пищеварения, дыхания, половой системы. Они сложнее поддаются диагностике, часто обнаруживаются уже на поздних стадиях, когда радикальное лечение невозможно. Кроме того, такие патологии, как рак легкого, рак печени и почек, чаще всего выявляются в пожилом возрасте, когда наличие сопутствующих заболеваний еще более осложняет ситуацию.

Как следует из доклада Минздрава, чаще всего выявлялись онкологические заболевания трахеи, легких и бронхов (62 тысячи случаев), прямой кишки (42 тысячи случаев) и предстательной железы (40,8 тыс. случаев).

Наибольшее число онкобольных зарегистрировано в Москве (47,9 тыс.), Московской области (27,5 тыс.), Санкт-Петербурге (26,3 тыс.) и Краснодарском крае (26,4 тыс.).

Число умерших от злокачественных новообразований пациентов, состоявших на учете в профильных медучреждениях, увеличилось с 242 тыс. до 247,7 тыс. При этом одногодичная летальность снизилась на 0,7%.

В докладе Министерства здравоохранения РФ также приводятся данные по другим социально значимым заболеваниям. Так, число пациентов, у которых впервые выявили туберкулез, за год упало на 7 тысяч, количество больных с ВИЧ также снизилось на 1 тысячу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году смертность от рака в России снизилась впервые за три года. Это произошло в том числе благодаря массовым скрининговым исследованиям пациентов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.07.2018 11:44
- гость -

Отец лежал в Надежде, большая часть онкобольных из Заринска и Славгорода/Ярового. Наверное, это просто совпадение с работающими там химическими заводами.

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