Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Тело 13-летнего мальчика, утонувшего в реке Бия в селе Малоугренево 12 июля, найдено в ходе поисковых мероприятий.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело ребенка было обнаружено накануне в районе обводного моста.
Доследственная проверка по факту трагедии продолжается. Напомним, что днем 12 июля в селе Малоугренево 13-летний мальчик, находясь у Бии вместе со своими друзьями без сопровождения взрослых, при купании в открытом водоеме не справился с силой течения.
В региональном управлении СКР напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении детей у открытых водоёмов. Родителей убедительно просят не оставлять детей одних без присмотра, купаться только в специально отведенных для этого местах и на оборудованных пляжах.
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