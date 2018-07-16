Фото: Дмитрий Голубович/Чемпионат, Reuters
В Москве прошел финальный матч чемпионата мира по футболу, победу в котором со счетом 4:2 над хорватами одержала сборная Франции. Матч получился насыщенный: шесть в общей сложности забитых мячей и блестящая игра обеих команд.
Интересен финал был не только игрой. Во втором тайме на поле внезапно выбежали люди в полицейской форме. Ими оказались члены группы Pussy Riot. Как позже выяснилось, это была политическая акция: Pussy Riot потребовали освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование за активность в соцсетях.
Также нельзя не отметить эмоции президента Франции Эммануэля Макрона во время матча.
На популярном сайте Reddit пользователи уже начали делать различные фотожабы на этот снимок.
Комментарии
Хватит уже упоминать пуси риот.
Тошнит уже от них.
Вы про всех на голову больных писать будете?