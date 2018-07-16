Угрозу дефолта признали на Украине

Украинский экономист Татьяна Богдан в своей статье, опубликованной изданием "Зеркало недели", заявила о том, что стабилизация, о которой заявляют в Киеве, мнимая.
Богдан отметила, что на самом деле страна находится под угрозой дефолта. Кроме того, на Украине назревает социально-демографический кризис.
"Дефицит текущего счета платежного баланса Украины за пять месяцев составил 415 миллионов долларов, что на 107 миллионов превышает дефицит за аналогичный период 2017 года. Отрицательное сальдо торгового баланса за этот же период выросло на 550 миллионов долларов и достигло 2,9 млрд", — приводит экономист данные статистики.
Она также рассказывает о значительном дефиците торгового баланса, низком уровне международных резервов и чрезмерном объеме внешнего долга Украины. Согласно прогнозам Богдан, все это сигнализирует о приближающемся долговом кризисе в недалеком будущем.
Главным негативным фактором экономики Украины, по мнению Богдан, является то, что Национальный банк не пресек сокращение объема международных резервов, повысив при этом курс гривны. Курс нацвалюты увеличился с начала года на 6,9%.
Экономист добавила, что отсутствие помощи со стороны международных организаций вместе с пиковыми нагрузками по выплатам внешнего госдолга может стать причиной суверенного дефолта.
Комментарии
Ну а в России все стабильно и прекрасно)))
В своем глазу бревно.......