За эти годы небольшая брокерская фирма из Новосибирска превратилась в мощную компанию, которая вышла на международный уровень, завоевала доверие и признание профессионального сообщества и сотен тысяч клиентов.

В середине июня компания БКС стала победителем национального конкурса "Элита фондового рынка" сразу в четырех номинациях — "Компания рынка акций", "Компания срочного рынка", "Компания валютного рынка" и "Брокерская компания года". Такая высокая оценка профессионального сообщества говорит о многом. Фактически с 2015 года клиентская база компании была увеличена вдвое, и в начале 2018 года БКС вышла на первое место по количеству клиентов, зарегистрированных на Московской бирже. Сейчас число клиентов БКС превысило 300 тысяч человек. Компания продолжает наращивать инвестиции в развитие бизнеса: если в прошлом году их объем составлял 2 млрд рублей, то в текущем уже порядка 5 млрд.

"В рамках стратегии БКС до 2022 года предполагается более чем трехкратный рост объема клиентских активов — до 1 трлн рублей, а также пятикратный рост числа клиентов — до 1,5 млн человек. Основную ставку мы продолжим делать на высокие технологии, инновационные продукты и персонифицированный сервис", — говорит управляющий офисом "БКС Премьер"* в Барнауле Иван Штопель.

По его словам, развитию частных инвестиций в регионе и в стране в целом способствуют три фактора: низкая инфляция, стремительная эволюция финансовых технологий и государственные меры, направленные на развитие прослойки частных инвесторов.

Стабильная низкая инфляция позволяет увеличивать число долгосрочных инвесторов, стимулирует спрос на инвестиционные продукты, способствует появлению "длинных" денег в экономике. Благодаря высоким технологиям инвестиции становятся людям ближе, доступнее и понятнее, эти технологии открывают и перед инвестиционными компаниями, и перед их клиентами новые возможности. Появляются все более удобные и безопасные мобильные банки, приложения для инвестиций, планирования персональных финансов и т.д. Кроме того, цифровизация сокращает разрыв в финансовой осведомленности между жителями мегаполисов и отдаленных уголков России.

Государство, в свою очередь, адаптирует законодательство для скорейшего внедрения в жизнь этих новых возможностей. Среди таких мер — удаленная идентификация клиентов, система льготных индивидуальных счетов, льготная система налогообложения для российских облигаций.

При этом, как отмечает Иван Штопель, сегодня изменились и сами клиенты, их мировоззрение.

"Можно сказать, что в мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот, — говорит он. — Все большему числу людей интересно структурировать свои финансы, все больше хочет разобраться в своем текущем положении, осознать свои цели и начать движение к ним при поддержке финансового советника. Люди узнают не только о том, что инвестиции должны иметь четкую цель, о том, что такое персональное финансовое планирование — технология, лежащая в основе идеологии нашей работы с клиентами. Они узнают о новых финансовых инструментах, новых технологиях работы с личными финансами, и мы стараемся предвосхитить эти тенденции, предложить их нашим клиентам в числе первых".

При этом инвестиции сегодня разные. Некоторые предпочитают совершать операции на рынке акций, другие находятся в поисках более консервативных инвестиций с минимальным личным участием. Для каждого из них оказывается "в тренде" то, что наиболее соответствует его жизненным целям. Поэтому в БКС разрабатывают клиентам персональные финансовые планы — стратегии, отвечающие на вопрос "как наиболее продуктивно прийти к достижению финансовых целей". В свою очередь, для реализации этих стратегий здесь регулярно отслеживают самые актуальные идеи финансовых рынков.

Финансовый советник "БКС Премьер" – это специалист, который помогает клиентам компании сориентироваться в мире финансовых продуктов. Главная его задача – выстроить с клиентом долговременные отношения, чтобы, подобно семейному доктору, заботиться о "здоровье" его финансов. Разумеется, при этом клиент может полностью доверить своему финансовому "врачу" свое финансовое "здоровье".

"Подобная практика широко распространена в западных странах, где финансовые советники есть практически у каждого. Опыт таких профессионалов позволяет не только грамотно инвестировать свой капитал, но и существенно экономить время, а сотрудничество с надежной компанией обеспечивает определенные гарантии", — отмечает Иван Штопель.

Финансовое консультирование в "БКС Премьер" начинается с определения риск-профиля, исходя из предпочтений, количества свободного времени и опыта клиента. Затем эти сведения обрабатывает специально созданная программа, и по итогам анализа финансовый советник рекомендует инвестиционные программы, подходящие конкретному частному инвестору. Работая с персональным консультантом, можно найти кратчайший путь к достижению финансовых целей.

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