Один из насыпных склонов стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу, с проходящей по нему дорогой буквально смыло дождевой водой, пишет "Ридус". Случилось это за несколько часов до официальной церемонии закрытия мундиаля.
"Теперь из-за оползня вместо газона там зияет огромный провал. Тонны глины и песка смыло на Нулевую продольную. Сама пешеходная дорожка продолжает разрушаться", — пишет местная "Комсомольская правда".
"Сейчас вам начнут рассказывать, что это ЧП, что так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде стоит знаменитый мемориальный комплекс Мамаев курган, и его десятки лет не смывает. Дома, построенные сотни лет назад, не рушатся, если их не сжигать и не сносить. А тут первый дождь — и все смывает. Хотелось бы вслед за этим увидеть уголовные дела", — отметил блогер Илья Варламов.
Впрочем, в Сети уже появились группы людей, которые объясняют ситуацию непредвиденными погодными условиями, а людей, которые негодуют произошедшим, называют представителями "пятой колонны" в России.
В Сети сразу после того, как закончился дождь, появились записи с места обрушения склона от очевидцев.
Комментарии
В разное время одни и те же обвинения звучат разными словами, но риторика одна. Когда-то борцов за справедливость клеймили "врагами народа", теперь их стали объявлять "пятой колонной"
В Дубае здание отель Парус (Бурдж-эль-Араб) стоит в солёной воде, в песках уже 19 лет, ничего не смывает, а у нас даже Нагорные парки "дождичка в четверг" не выдерживают
Кругом ворье(((
А кто знал что дождь такой пройдет! Главное чемпионат провели!