Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух грузовых автомобилей произошло в понедельник, 16 июля, в районе поселка Куета в Барнауле.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, авария случилась на переезде. В результате ДТП было временно затруднено движение.
Пользователи социальных сетей обращают внимание на нетипичное расположение автомобилей на проезжей части. Складывается впечатление, что участники аварии перешли на левостороннее движение, которое действует, например, в Англии.
Комментарии
это обычный проезд перекрестка по Бензу
16.07.2018 14:03
- гость -
нет тут дядя Бори)))
а вообще да. его стиль разъезда))