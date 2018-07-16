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Женщина, обвиняемая в убийстве родной сестры, предстанет перед судом в Барнауле.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено вечером 17 марта этого года в арендованной квартире, где обвиняемая проживала со своим 13-летним сыном, а также родной сестрой и ее девятилетней дочерью.
"При распитии спиртного между родственницами произошел конфликт. В ходе ссоры женщина на глазах несовершеннолетних детей задушила сестру. С целью сокрытия следов преступления через несколько дней она вынесла тело потерпевшей на улицу, намереваясь его сжечь. При этом в преступный умысел обвиняемая посвятила своего сына, попросив помочь избавиться от тела", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
Известно, что обвиняемая ранее была судима за кражу, не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории Алтайского края.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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