Фото: vk.com/act54
Мужчина, напоминающий Владимира Ильича Ленина, оборвал розы и гортензии на клумбе в одном из дворов Новосибирска.
По социальным сетям "гуляет" фотография мужчины, который попал в объектив камеры видеонаблюдения.
"В центре города на улице Державина неизвестный мужчина оборвал все розы и гортензии во дворе, после чего скрылся в неизвестном направлении", — рассказала подписчица паблика АСТ-54.
Горожане уже прозвали мужчину "флористом". Кроме того, на распространенном в соцсетях снимке видно, что он похож на Ленина.
Позже в соцсетях появилась информация о том, что личность горожанина якобы удалось установить.
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