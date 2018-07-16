Фото: barnaul.fm
Архитекторов бюро Пергаева из Новосибирска, которые на прошлой неделе представили арендаторам барнаульского парка "Изумрудный" окончательный план реновации, просят пересмотреть его из-за того, что часть развлекательных объектов расположится на месте массовых захоронений ХХ века.
Как сообщил Amic.ru известный барнаульский архитектор Александр Деринг, сам проект "Изумрудного" ему нравится, но в нем есть несколько важных моментов, на которые пока никто не обращает внимания. Так, кафе и другие объекты развлечения будут расположены на местах захоронений. Новосибирские архитекторы, по его словам, просто об этом могли не знать.
"Это непростое кладбище. Здесь много похоронено известных в Барнауле личностей. Многое, что собираются там сделать, будет по незнанию", — отметил Александр Деринг.
В 2012 году в парке уже был случай, когда во время земляных работ при строительстве спортивного объекта близ парка "Изумрудный", на проспекте Сибирском, строители извлекли из земли останки десятков человек, погребенных в начале ХХ века. Географически здесь проходит линия бывшей окраины Крестовоздвиженского кладбища, давно потерявшего статус действующего. В 1918-1919 годах парк стал местом массовых расстрелов сторонников советской власти. Тогда все обнаруженные человеческие останки были бережно собраны и помещены на временное хранение в определенное место. Также при сооружении искусственного пруда в парке меланжевого комбината в середине 30-х годов прошлого столетия, тоже во время земляных работ, строители нашли человеческие останки. Говорят, что тогда их просто выбросили. Позже останки людей находили на проспекте Сибирском рядом с парком при строительстве ледовой арены "Алтай".
Ранее сообщалось, что архитекторы бюро Пергаева из Новосибирска представили окончательный вариант реновации барнаульского парка "Изумрудный". Он был представлен новому арендатору зоны отдыха. Если до сих пор в проекте использовались аналоги, задача которых — отразить общую концепцию, то теперь настал этап создания и согласования архитектурных 3D-визуализаций. Сюда вошло создание архитектурного брендбука, принципиальных архитектурных решений. За основу были взяты некоторые парки в Чехии.
Реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе.
Разработчики пытались создать проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная и мемориальная.
Комментарии
Не выдумывайте ничего, посадите снова деревья и всё!
Прекратите издеваться над парком! Уберите реноваторов!
С учётом того, что люди в этом месте живут уже сотни тысяч лет - тут любое место является местом захоронения.