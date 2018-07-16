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Булку с котлетой сделали в Хельсинки в честь встречи Путина и Трампа

, ИА "Амител"
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Фото: gazeta.ru

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в киоске-гриль Jaskan grilli в честь саммита было создано новое блюдо — Puu-Ramppi, передает ТАСС со ссылкой на газету Iltalehti.

Закуска представляет собой длинную булку с начинкой из котлеты, мяса дикого животного, куриного яйца и сосиски-гриль. К этому можно добавить различные соусы.

"Мы создали блюдо, в котором есть что-то из обеих стран", — рассказала владелица киоска Алииса Кархумяки.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Кремле, переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени и пройдут в президентском дворце. При этом на продолжительность общения лимиты установлены не были.

Отмечается, что президенты не планируют принимать итоговых документов на встрече, однако по ходу переговоров они могут дать соответствующие поручения своим делегациям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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