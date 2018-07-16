Выходные, как всегда, пролетели очень быстро, началась новая рабочая неделя. Для тех, кто не решил, как ее провести, мы публикуем наш традиционный гид.
Понедельник
В начале рабочей недели можно познакомиться с киноновинками прошлой. Среди обязательных к просмотру боевик "Небоскреб" и комедия с Шарлиз Терон "Талли".
Вторник
17 июля в 19:00 в Барнауле пройдет пешеходная экскурсия "Красное/Белое" (12+). Сбор у Вечного огня на пересечении Ленина-Никитина. Здесь расскажут, какую роль сыграла краевая столица в годы Гражданской войны и как политическая смута затронула судьбы жителей города.
Подробности и стоимость билетов можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75 или на сайте организаторов.
Среда
В 19:00 от касс Речного вокзала стартует экскурсия "Любовь — волшебная страна" (0+). Участников познакомят с традициями заключения брака на Руси и в прошлые языческие времена. Здесь расскажут, откуда появился обряд обмениваться кольцами, и покажут знаковые для молодоженов места Барнаула.
Подробности и стоимость билетов можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75 или на сайте организаторов.
Четверг
В четверг можно будет посетить интерактивную клоунаду "2+2=5" (16+). Покажут ее на теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37), начало в 19:00.
По словам организаторов, зрителей ждет открытый урок логики и спектакль, основанный на математике. В ролях артистки театрального товарищества "НОС".
Подробности по телефону: +7 (3852) 57–16–47.
Также 19 июля в 19:00 можно будет побывать на пешей экскурсии в Нагорном парке. Вы сможете увидеть город со смотровой площадки бывшего ВДНХ, ранее первого официального кладбища города, и услышать много интересных фактов из истории Барнаула (0+). Место встречи: возле нижней террасы лестницы в Нагорный парк.
Но это будет не единственная пешая экскурсия в этот день. Также в 19:00 у главных ворот в Парк культуры и отдыха стартует программа "Купцы-творцы" (0+). Участники мероприятия узнают, что за купцы жили в городе Барнауле, чем были знамениты, что делали, как развлекались, какой вклад в развитие города они внесли, а также услышат интересные легенды того времени.
Все подробности по данным мероприятиям и стоимость билетов можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75 или на сайте организаторов.
Пятница
Вечер пятницы можно приберечь для просмотра интересного кино. Среди новинок этой недели фантастическая картина "Зои", российская картина "Килиманджара", триллер "Клуб миллиардеров", мистическая лента "Паранормальное" и еще один комедийный фильм "Офисный беспредел".
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