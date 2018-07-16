Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что полученные от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% средства правительство планирует направить на финансирование инфраструктурных проектов, а также здравоохранения и образования.
"Те деньги, которые мы получим от двухпроцентной, двухпунктной ставки НДС, направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты", — сказал Силуанов в телепрограмме "Познер".
По предварительным подсчетам Минфина, изменения принесут в казну около 600 миллиардов рублей в год.
Предполагается, что повышение налога ускорит инфляцию на 1-1,5% в 2019 году. Но с учетом нынешних прогнозов в 3% итоговая инфляции будет укладываться в целевые показатели Центрального Банка — 4%, подчеркнул Силуанов.
По его словам, не подорожают те товары, на которые распространяется льготная ставка в 10%. Не должны вырасти цены на продовольственные товары, лекарства и медицинские препараты.
Законопроект о повышении НДС с 18% до 20% с 2019 года был принят Госдумой во втором чтении 12 июля.
Комментарии
Обещать – не значит жениться (с)
Наговорить сейчас можно всё что угодно, главное - чтобы бабки в карман потекли(((
Документы в студию, когда, сколько, кому. Обещать и я умею...... Уже тошнит от них. За идиотов нас держат....
Документы в студию, когда, сколько, кому. Обещать и я умею...... Уже тошнит от них. За идиотов нас держат....
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продолжаем терпеть, а то будет как на Украине, этого хотите?
16.07.2018 15:33
- гость -
Документы в студию
их есть у меня: "слова "18 процентов" заменить словами "20 процентов"" (c)
и всЁ ))
на социалку Ролдугину и Роттенбергу он имеет ввиду
А если смотреть на вещи напрямую. Повышение НДС отразится на тратах обычных граждан. Также это спровоцирует рост инфляции, которая также отразится на тратах граждан. Другими словами, россияне будут платить больше денег, которые пойдут на здравоохранение и образование, которые по-прежнему останутся фактически платными. То есть, придется больше платить за то, за что придется платить.
"Если говорить концептуально, то есть два пути и два подхода к тому, чтобы каким-то образом изымать у богатых их сверхбогатство в пользу социальной поддержки нуждающихся людей. Путь первый – увеличение налогообложения доходов, путь второй – увеличение налогообложения расходов. Этот путь кажется нам
гораздо более эффективным" (c)