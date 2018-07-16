Фото: aviacheap.ru
Житель Алтайского края оказался в числе группы пассажиров, которых высадили из самолета Уфа — Москва за неадекватное поведение.
Как сообщает "ГТРК Башкортостан", накануне на борт не пустили шестерых пьяных дебоширов, а также малолетнего ребенка одного из буйных пассажиров.
По данным издания, в группе не попавших на самолет оказались: жительница Уфы, два пассажира из Курской области, а также пассажиры из Алтайского края, Новосибирской области, Бурятии и Белоруссии.
Как передает "Интерфакс", по данным источника в службах аэропорта, пассажиры перед вылетом в Москву выпивали в кафе аэропорта и переусердствовали со спиртным.
В итоге командир самолета отказался везти дебоширов.
"В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком", — добавил источник.
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